Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad-Dürrheim Sunthausen, Bundesautobahn A81, Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall zwischen VW Polo und Pferdetransporter

Bad-Dürrheim Sunthausen, Bundesautobahn A81, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einem heftigen Auffahrunfall zwischen einem VW Polo und einem Pferdetransporter sowie zu einem dabei entstandenen Sachschaden von rund 35000 Euro ist es am späten Sonntagabend zwischen der Autobahnanschlussstelle Tuningen und dem Autobahndreieck Bad Dürrheim auf der A81 gekommen. Gegen 23.45 Uhr fuhren ein Pferdetransporter und hinter diesem eine 33-jährige Frau mit einem VW Polo auf dem rechten Fahrstreifen der A81 in Richtung Süden. Kurz vor dem Dreieck Bad Dürrheim, etwa auf Höhe Sunthausen, fuhr die Polo-Fahrerin aus bislang nicht bekannten Gründen gegen das Heck des Lkw-Pferdetransporters. Durch den Aufprall wurden das Heck des Pferdetransporters sowie die Front des Polos erheblich beschädigt. Während der Lastwagen-Fahrer anhalten konnte, driftet das Auto nach der Kollision nach links und kam nach etwa 90 Metern an der Mittelschutzplanke zum Stehen. Trotz des heftigen Unfalls blieben die Polo-Fahrerin, der 44-jährige Fahrer des Pferdetransporters und auch das im Lastwagen transportierte Pferd unverletzt. Eine eingetroffene Rettungswagenbesatzung brachte die Polo-Fahrerin dennoch vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik. Bei dem Unfall waren auch die Freiwillige Feuerwehr Tuningen und die Autobahnmeisterei eingesetzt. Die Autobahn in Richtung Singen musste vorübergehend voll gesperrt werden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Polos. Der Tiertransporter blieb bedingt fahrbereit.

