POL-LB: Weil der Stadt: Geldwechseltrick - Senior bestohlen

Ludwigsburg (ots) - Bei einem Unfall am Montag gegen 05.25 Uhr in der Hauptstraße in Weil der Stadt erlitt ein 53 Jahre alter Motorradfahrer schwere Verletzungen. Der Mann fuhr mit seiner Yamaha die Hauptstraße entlang in Richtung der Hausener Straße. Auf Höhe der Wilhelmstraße wollte ein 21-jähriger Mercedes-Lenker nach links in die Hauptstraße abbiegen, wobei ...

