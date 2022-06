Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: 53-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Bei einem Unfall am Montag gegen 05.25 Uhr in der Hauptstraße in Weil der Stadt erlitt ein 53 Jahre alter Motorradfahrer schwere Verletzungen. Der Mann fuhr mit seiner Yamaha die Hauptstraße entlang in Richtung der Hausener Straße. Auf Höhe der Wilhelmstraße wollte ein 21-jähriger Mercedes-Lenker nach links in die Hauptstraße abbiegen, wobei er den Motorradfahrer vermutlich übersah und ihm die Vorfahrt nahm. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen und der Motorradfahrer stürzte über die Motorhaube des PKW auf die Fahrbahn. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Yamaha war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme und den sich anschließenden Reinigungsarbeiten musste die Hauptstraße bis kurz nach 09.00 Uhr voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 5.500 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell