LPI-SHL: Kennzeichen verändert - Unfall gebaut

Bad Liebenstein (ots) - Ein 33-jähriger Mann befuhr Sonntagabend mit seinem Quad die Herzog-Georg-Straße in Bad Liebenstein. Plötzlich löste sich das linke hintere Rad des Fahrzeuges. Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Gefährt, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte in eine Hecke und einen Zaun und blieb schließlich stehen. Der Mann verletzte sich. Am Quad und am Zaun entstand Sachschaden.

