Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Fußgänger bei Kollision leicht verletzt - Pkw Fahrerin alkoholisiert

Hamm-Mitte (ots)

Am Samstag, den ersten April, gegen 05.30 Uhr, kam es auf der Kleinen Alleestraße, in Höhe der Einmündung Banningstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzen Fußgängern.

Eine 26 Jahre alte Frau befuhr mit ihrem Pkw Citroen die Kleine Alleestraße in Fahrtrichtung Westen. In Höhe der Banningstraße traten zwei männliche Fußgänger im Alter von 30 und 26 Jahren auf die Fahrbahn und wurden durch den Citroen erfasst. Beide Fußgänger wurden leicht verletzt in Hammer Krankenhäuser verbracht, von wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurden.

Die Fahrerin des Citroens war alkoholisiert und wurde der Polizeiwache zugeführt. Hier wurde ihr eine Blutprobe entnommen. (av)

