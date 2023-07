Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbrecher gelang die Flucht

Lengfeld (ots)

Sonntagmorgen erhielt die Hildburghäuser Polizei die Mitteilung, dass gerade ein Einbrecher sein Unwesen in einem Industriegebäude in der Schulstraße in Lengfeld treibt. Die Beamten eilten zur Adresse. Kurz bevor sie das Gebäude betraten, flüchtete der Unbekannte über ein Fenster. Die Beamten versuchten die Flucht mit Einsatz des Pfeffersprays zu unterbinden, aber der Einbrecher rannte davon. Sie verfolgten ihn zu Fuß und mit dem Auto, verloren aber im Bereich eines Kuhstalls den Sichtkontakt und somit auch die Spur zum Täter. Am Tatort fanden die Polizisten das zum Abtransport bereit gelegte Diebesgut. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen nach nichts. Ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizei in Hildburghausen zu melden.

