Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf Kundenparkplatz-Hinweise erbeten (14.07.2023)

Schramberg (ots)

Am Freitagvormittag, gegen 11.45 Uhr, ist es auf dem Kundenparkplatz des Med-Zentrums in der Tösstraße zu einer Unfallflucht gekommen. Eine unbekannte Autofahrerin beschädigte beim Ausparken einen abgestellten roten Ford Fiesta. Anschließend fuhr die Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund mehreren hundert Euro zu kümmern, einfach davon. Zeugen, die Angaben zur Unfallverursacherin machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, zu melden.

