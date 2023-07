Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Autofahrerin kommt von der Straße ab- zwei verletzte Personen (14.07.2023)

Schramberg (ots)

Bei einem Unfall am Freitagnachmittag, gegen 17 Uhr, auf der Landestraße 175 ist ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammengeprallt. Eine 47- jährige Fahrerin eines Toyota Corolla war auf der L 175 von Tennenbronn herkommend in Richtung Schramberg unterwegs. Aufgrund von Rollsplit besteht aktuell in einem Streckenabschnitt eine Geschwindigkeitsreduzierung von 30 km7h. Als der Frau in diesem Bereich in einer Linkskurve mehrere Motorräder entgegenkamen, bremste die Autofahrerin aus nicht bekannten Gründen ihren Wagen stark ab. Hierbei kam sie ins Schleudern, rutschte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einer BMW F800R eines 55-Jährigen und im Anschluss mit einer Schutzplanke. Durch die Wucht des Aufpralls flog der Motorradfahrer über die Motorhaube des Toyota und stürzte auf die Straße. Hierbei zog der Mann sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik. Auch die Autofahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden., um die sich Abschlepper kümmerten. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei am Toyota auf rund 10.000 Euro und an der BMW auf etwa 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell