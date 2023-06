Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Reisender verhindert Flucht eines Taschendiebes - Festnahme durch Bundespolizei

Düsseldorf (ots)

Ein Mann (38) entwendete einer Frau (58) am Mittwochabend (31. Mai), um 20.30 Uhr das Mobiltelefon im Düsseldorfer Hauptbahnhof. Der Tatverdächtige flüchtete und die Bundespolizisten konnten den Mann durch Hilfe eines eingreifenden Reisenden festnehmen. Eine Richtervorführung erfolgte im Nachgang.

Zivilfahnder der Bundespolizei erkannten den 38-jährigen bosnischen Staatsangehörigen am Haupteingang des Düsseldorfer Hauptbahnhofs aus einem anderen Taschendiebstahlsdelikt wieder und folgten dem Mann. Dabei konnten sie beobachten, wie er einer Frau (58) das Mobiltelefon aus dem Rucksack entwendete. Die Geschädigte bemerkte den Vorfall und rief um Hilfe. Die Bundespolizisten gaben sich zu erkennen und der Mann flüchtete.

Ein Reisender bemerkte die Situation und schob seinen Rollkoffer in Fluchtrichtung. Ein Zivilfahnder sowie der 38-Jährige stürzten über den Koffer. Dabei konnte der Tatverdächtige festgenommen werden. Der Beamte verletzte sich an der Schulter und musste sich in ein Krankenhaus begeben.

Die eingesetzten Beamten nahmen den 38-Jährigen vorläufig fest. Hierbei widersetzte er sich und versuchte erneut zu flüchten. Nach der erfolgten Festnahme wurde der Tatverdächtige zur Bundespolizeiwache verbracht. Die Staatsanwaltschaft leitete ein beschleunigtes Verfahren ein. Der Festgenommene konnte dem Gerichtsgefängnis übergeben werden und eine Richtervorführung wurde durchgeführt. Der Mann war bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte in Erscheinung getreten.

