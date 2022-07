POL-BOR: Legden - Zettel nach Unfall hinterlassen reicht nicht

Gronau (ots) - In Gronau an der Gildehauser Straße sowie am Möllenweg verursachten Unbekannte bei Verkehrsunfällen Sachschäden an geparkten Wagen und entfernten sich, ohne ihren Pflichten nachgekommen zu sein. Am Dienstag, 19.07.2022, zwischen 13.45 Uhr und 15.00 Uhr wurde ein grauer Ford Fiesta in unmittelbarer Nähe zum Antonius Krankenhaus am Möllenweg angefahren. Bereits am Montag, 18.07.2022, zwischen 09.00 Uhr ...

