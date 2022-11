Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Gemeinsame Kontrolle der Polizeiinspektion und Polizeiautobahnstation Montabaur

Heiligenroth, BAB 3, Tank- und Rastanlage Montabaur (ots)

Am 09.11.2022, zwischen 17:00 Uhr und 01:00 Uhr, wurde auf der Tank- und Rastanlage Montabaur an der BAB 3, eine gemeinsame Kontrolle der Polizeiinspektion und Polizeiautobahnstation Montabaur durchgeführt. Schwerpunkt lag in der Kriminalitätsprävention von Eigentumsdelikten. Im Fokus stand weiterhin das Erkennen von unter Alkohol oder Betäubungsmittel stehende Fahrzeugführern. Insgesamt wurden 48 Fahrzeuge und 90 Personen kontrolliert. Für zwei Fahrzeugführer war die Fahrt zu Ende. Einer stand unter dem Einfluss von Alkohol, der Andere hatte keinen Führerschein. Weiterhin wurden mehrere Fahrzeugmängel festgestellt und beanzeigt.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell