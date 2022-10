POL-NMS: 20221028-1-pdnms VU auf der B203 in Höhe Ortsteil Söhr bei Groß Wittensee. VU mit einem schwer verletzten Motorradfahrer.

Neumünster (ots) - Am Mittwochabend, den 19.10.2022, gegen 18:25 Uhr, kam es in der Ehndorfer Straße in Neumünster zu einem Zusammenstoß zwischen einem fahrenden und einem parkenden PKW. Die Beschuldigte habe ihren PKW in Fahrtrichtung Innenstadt geführt. Als diese einen lauten Knall vernommen habe, habe sie zunächst keinen Schaden an ihrem Fahrzeug festgestellt. ...

