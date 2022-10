Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 221027 - 1 - pdnms Geschädigter nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Neumünster (ots)

Am Mittwochabend, den 19.10.2022, gegen 18:25 Uhr, kam es in der Ehndorfer Straße in Neumünster zu einem Zusammenstoß zwischen einem fahrenden und einem parkenden PKW. Die Beschuldigte habe ihren PKW in Fahrtrichtung Innenstadt geführt. Als diese einen lauten Knall vernommen habe, habe sie zunächst keinen Schaden an ihrem Fahrzeug festgestellt. Als die Unfallverursacherin ihr Fahrzeug später abgestellt habe, habe man bemerkt, dass der rechte Außenspiegel des PKW fehlen würde. Die Beschuldigte konnte keine Angaben zum beschädigten Fahrzeug und dem genauen Tatort machen. Unser Verkehrsunfalldienst sucht nun nach dem Halter des vermutlich beschädigten Fahrzeugs, sowie nach etwaigen Zeugen. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst Neumünster unter 04321 / 945 1336 entgegen.

