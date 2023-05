Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Unfallflucht - Wer hat etwas gesehen?

Sondershausen (ots)

Zwischen dem 24. April um 17.50 Uhr und dem 25. April um 12.00 Uhr wurde in Sondershausen, in der Straße An der Wipper, ein PKW beschädigt. Das Fahrzeug parkte in einem Parkstand am Sportplatz. Ein weiterer Autofahrer touchierte vermutlich mit seinem Auto das parkende Fahrzeug am Heck und verließ den Unfallort ohne der ihm obliegenden Pflicht als Unfallteilnehmer. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen Peugeot Cabrio in der Farbe Silber. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 entgegen.

