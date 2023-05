Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sachbeschädigung an Grundschule

Bad Frankenhausen (ots)

Vermutlich wurden am vergangenen Wochenende mehrere Fensterscheiben und Türen der Kurstadt Grundschule in Bad Frankenhausen mutwillig beschädigt. Die Polizei geht ersten Ermittlungen nach davon aus, dass Unbekannte Steine gegen das Gebäude warfen und so die Schäden hervorgerufen haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Artern unter der Telefonnummer 03466/3610 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell