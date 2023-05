Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hoher Sachschaden bei Unfall

Sundhausen (ots)

In Sundhausen kam es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 40000 Euro entstanden ist. Bei den beteiligten Fahrzeugen handelt es sich um einen Lkw und einen SUV. Der Geländewagen passierte den Lkw, welcher ersten Ermittlungen nach ein Wendemanöver durchführte. Nach der Kollision beider Fahrzeuge wurde der SUV gegen einen Bordstein gedrückt und stark beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Geländewagen musste abgeschleppt werden.

