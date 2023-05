LPI-NDH: Diebstahl

An der Schmücke (ots) - Ein Landwirtschaftsbetrieb bei Oldisleben wurde von derzeit unbekannten Dieben heimgesucht. In der Nacht von Sonntag auf Montag verschaffte man sich Zutritt zum Außenbereich des Firmengeländes am Arternschen Tor. Entwendet wurden unter anderem Werkzeuge und Pflanzenschutzmittel. Zeugenhinweise zur Tat nimmt die Polizei in Artern unter der Telefonnummer 03466/3610 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

mehr