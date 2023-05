LPI-NDH: Berauscht und ohne Führerschein

Nordhausen (ots) - Am Montagabend wurde die Scheibe eines PKW in der Uferstraße eingeschlagen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von 20.00 Uhr bis 22.15 Uhr. Durch Polizeibeamte wurden am Tatort Spuren gesichert. Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

