LPI-NDH: Pressebericht der PI Eichsfeld vom 29.04.2023 - 01.05.2023

Verkehrsgeschehen:

Einen ungewöhnlichen Unfall nahm die PI Eichsfeld am 29.04.2023 auf. Die 69jährige Fahrerin eines grauen Pkw Seat Altea erschien auf der Dienststelle und teilte mit, dass sie um 09:45 Uhr auf dem Parkplatz des EDEKA in Bickenriede / Büttstedter Straße 32 an einem Unfall beteiligt war. Die Dame fuhr mit ihrem Pkw in Richtung Ausfahrt, als plötzlich ein roter Pkw (verm. SUV mit Anhängekupplung), der von einem älteren Herrn geführt wurde, aus einer Parklücke rückwärts herausfuhr und mit ihrem Fahrzeug kollidierte. Am Seat entstand dabei Sachschaden in Höhe von ca. 2.500,-EUR. Die Fahrzeugführer stiegen aus und sprachen miteinander. Beide waren so aufgeregt und vergaßen, ihre Personalien auszutauschen. Deshalb wird der Fahrer des roten SUV gebeten, sich mit der PI Eichsfeld telefonisch in Verbindung zu setzen, um die Schadensregulierung zu ermöglichen.

Am 29.04.2023 / 19:20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des "American Diners" in Heiligenstadt / Heinrich-Ernemann-Straße, bei dem ein Sachschaden von 150,-EUR entstand. Der 35jährige ukrainische Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Anhänger befuhr den Parkplatz und streifte dabei einen dort abgestellten Pkw Ford. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer des LKW ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 2,65 Promille ergab. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und Anzeige erstattet. Der Fahrzeugschlüssel wurde vorläufig sichergestellt.

Am 30.04.2023 / 00:15 Uhr kontrollierten Beamte in der Leinefelder Lisztstraße den 51jährigen Fahrer eines schwarzen Pedelecs. Dieser war durch seine unsichere Fahrweise und fehlende Beleuchtungseinrichtungen aufgefallen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,39 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, Anzeige erstattet und die Weiterfahrt untersagt.

Am 29.04.2023 / 16:00 Uhr - 16:10 Uhr beobachteten Zeugen auf dem Parkplatz des TOOM-Baumarktes einen schwarzen Pkw Renault Clio, der rückwärts ausparkte und gegen einen abgestellten schwarzen Pkw VW Touareg fuhr. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug von der Unfallstelle. Durch die Polizei konnte als Fahrer des Renault ein 38jähriger ermittelt werden. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,-EUR

Straftaten:

In der Zeit vom 28.04.2023 / 12:00 bis 29.04.2023 / 11:00 Uhr brachen unbekannte Täter in mehrere Gartenhäuser und Geräteschuppen (bisher drei bekannt) einer Gartenanlage in Beuren / Burgweg ein. Diese stiegen über die Umzäunungen und hebelten die Türen zu den Lauben auf. Es wurden elektrische Werkzeuge / Gartengeräte (vorwiegend der Marken "Stihl" und "Makita"), Radios sowie ein Akkordeon im Wert von 3.280,-EUR entwendet. An Zäunen und Türen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.200,-EUR.

Am 29.04.2023 / 08:30 Uhr wurde die Polizei zu einem Garten im Leinefelder Struthweg gerufen. In der vergangenen Nacht hatte sich unbekannte Zutritt zu dem Gartengrundstück verschafft und aus einem Schuppen Elektrowerkzeug im Wert von ca. 300,-EUR entwendet.

