Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221215 - 1435 Frankfurt-Niederrad: Gescheiterter Diebstahl endet mit Festnahme

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Morgen (14. Dezember 2022) versuchten sich zwei junge Männer an einem Diebstahl in einem Supermarkt in Niederrad. Sie wurden jedoch durch Mitarbeiter des Marktes aufgehalten. Beide konnten zunächst ohne Beute entkommen, wurden aber kurze Zeit später festgenommen.

Zwei Männer betraten gegen 09:45 Uhr einen Supermarkt in der Hahnstraße. Im Laden suchten sie sich mehrere Paletten Red-Bull-Dosen zusammen und verstauten knapp 100 Dosen und weitere Artikel in mitgebrachten Tragetaschen. Doch statt wie üblich die Waren an der Kasse zu bezahlen, nutzten die beiden Männer die Gelegenheit als eine weitere Kundin den Laden betrat. Die Männer verließen den Laden durch die sich öffnende Schiebetür des Eingangs.

Eine Mitarbeiterin des Marktes bemerkte dies und rief zwei ihrer Kollegen zu Hilfe. Die zwei Kollegen konnten die beiden Männer verfolgen und auf dem Gehweg vor dem Laden anhalten. Einer der Männer erwehrte sich nun, indem er die beiden Mitarbeiter mit einem unbekannten Gegenstand bedrohte. Diese ließen daraufhin von den beiden Dieben ab. Diese flüchteten wiederum ohne ihre Beute in Richtung S-Bahnhof.

Doch die Flucht währte nicht lange. Eine aufmerksame Streifenwagenbesatzung stellte die beiden Täter aufgrund übereinstimmender Personenbeschreibung kurze Zeit später in der Triftstraße. Der 39-Jährige sowie sein 34-jähriger Begleiter müssen sich nun wegen Diebstahls und Bedrohung verantworten. Bei Ihnen fanden die Beamten dann auch noch über 40 weitere Red-Bull-Dosen auf. Die Herkunft ist unklar. Die beiden Männer konnten keine schlüssigen Angaben hierzu machen. Von daher erfolgte auch hier eine Anzeige wegen des Verdachts des Diebstahls. Beide wurden nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell