Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickdiebe erbeuten vierstelligen Geldbetrag

Neuss (ots)

Eine 64 Jahre alte Frau wurde am Freitagmittag (21.04.), gegen 12:00 Uhr, in einem Parkhaus an der Michaelstraße das Opfer von dreisten Trickdieben. Die Frau hatte zuvor bei einem nahe gelegenen Geldinstitut einen mittleren vierstelligen Geldbetrag abgehoben. Nach der Rückkehr in das Parkhaus hatte sie ihre Handtasche mit dem Bargeld auf dem Beifahrersitz ihres Wagens abgestellt. Unvermittelt trat eine asiatisch erscheinende Frau an die Autofahrerin heran und hielt ihr Gegenstände entgegen, von denen sie fälschlicherweise behauptete, die Neusserin habe diese verloren. Nachdem die Fremde gegangen war, bemerkte die 64-Jährige den Diebstahl des Geldes. Es hatte sich zuvor in einem schwarzen Beutel in ihrer Handtasche befunden.

Beschreibung der Verdächtigen:

weiblich, asiatisches Erscheinungsbild, 30 bis 40 Jahre alt, schwarze lange Haare, dunkle Kleidung

Nach bisherigen Erkenntnissen hat erst das Ablenkungsmanöver den unbemerkten Diebstahl durch unbekannte Dritte ermöglicht.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf die beschriebene Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Der Polizei werden regelmäßig Diebstähle bekannt, bei denen das Opfer kurz zu vor Bargeld abgehoben hat. Der Verdacht: Das Opfer wurde schon bei der Geldabholung durch die Täter beobachtet. Die Polizei rät: Achten Sie schon beim Geldabheben darauf, dass Ihnen Dritte nicht zu nahe kommen. Seine Sie misstrauisch, wenn Sie kurz nach der Abhebung von Unbekannten angesprochen werden. Die Tricks der Gauner sind vielfältig, so kann es beispielsweise sein, dass Sie um eine banale Auskunft gebeten werden oder dass Sie dem Fremden Geld wechseln sollen. Tragen Sie Geld möglichst körpernah und machen Sie durch laute Rufe auf sich aufmerksam, wenn Sie bedrängt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell