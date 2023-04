Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruchsversuche im Rhein-Kreis Neuss

Meerbusch / Kaarst / Dormagen (ots)

Im Rhein-Kreis Neuss kam es zu mehreren Einbruchsversuchen.

In Meerbusch an der Straße "Am Gutort" klingelte es am Freitag (21.04.), gegen 16:50 Uhr, mehrfach an der Tür eines Einfamilienhauses. Ein Bewohner ging zur Haustür und konnte dort keine Personen feststellen. Kurze Zeit später hörte der Meerbuscher laute Geräusche aus der Garage und sah zwei Frauen. Als sie den Bewohner erblickten, flüchteten sie in Richtung der Bahnhaltestelle "Hoterheide". Es kam zu keinem Einbruch. Die zwei Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: eine Frau habe schwarzes, schulterlanges Haar gehabt und sei circa 165 Zentimeter groß gewesen. Ihr Alter wird auf Ende 20 geschätzt und ihr Erscheinungsbild als "türkisch / syrisch" beschrieben. Sie trug eine schwarze Kunstlederjacke und ein weißes, bauchfreies Oberteil. Die andere Frau sei circa 160 Zentimeter groß gewesen und soll schwarze Kleidung getragen haben. Ihr Alter wird auf circa Mitte 20 geschätzt und soll vom Aussehen Ähnlichkeit zur ersten Person haben.

Von Donnerstag (20.04.), gegen 22:00 Uhr, auf Freitag (21.04.), circa 08:30 Uhr, kam es an der Girmes-Kreuz-Straße in Kaarst an einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus zu einem Einbruchsversuch. An der Haustür sind Hebelmarker vorzufinden. Es gelangte keine Person in die Wohnung.

An der Wilhelm-Busch-Straße in Dormagen kam es zwischen Samstag (22.04.), circa 18:00 Uhr, und Sonntag (23.04.), circa 10:00 Uhr, zu einem Einbruchsversuch. Es konnten Hebelmarken am Küchenfenster festgestellt werden.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ebenso werden Zeugen gebeten, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei unter der 02131 300-0 zu melden. Die Polizei rät: Sichern Sie nicht nur Ihre Fenster vom Keller bis zum Erdgeschoss, sondern auch alle anderen Fenster, die über Anbauten und Balkone erreichbar sind. Schieben Sie Einbrechern den sprichwörtlichen "Riegel vor!". Lassen Sie sich kostenlos und herstellerneutral von den Experten der Polizei zu den Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes beraten (Telefon: 02131 300-0). Informationen finden Sie auf der Internetseite der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

