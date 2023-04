Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Betrüger mit Masche des falschen Polizeibeamten erfolgreich

Grevenbroich (ots)

Am Donnerstag (20.04.), gegen 10 Uhr, erhielt eine lebensältere Grevenbroicherin einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten. Der Mann gab ihr den Hinweis, dass ihr Geld und ihre Wertgegenstände bei ihrer Bank nicht mehr sicher seien, da sich dort Kriminelle eingeschleust hätten.

Die Seniorin holte sodann Schmuck aus ihrem Schließfach und wartete an der Gerberstraße in Grevenbroich auf die ihr angekündigte "Mitarbeiterin" der Bank. Dieser übergab sie gegen 10:30 Uhr den Schmuck sowie Bargeld und ihre Debitkarte.

Am darauffolgenden Tag (21.04.) meldete sich jedoch ein echter Mitarbeiter der Bank und wies auf ungewöhnliche Kontoaktivitäten hin. So stellte sich das Ganze als Betrug heraus. Das Konto wurde umgehend gesperrt und so weiterer Schaden verhindert.

Die Seniorin erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Frau, die sich als Mitarbeiterin der Bank ausgegeben hatte, soll zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß gewesen sein. Sie soll lange schwarze Haare gehabt und stark geschminkt gewesen sein. Bekleidet war sie unter anderem mit einem lilafarbenen Mantel.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen übernommen. Wer Hinweise auf die Abholerin geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. "Also mir passiert sowas nicht!" ist schnell gesagt. Kriminelle sind kreativ in ihren Geschichten, die den Angerufenen unter Druck und Zugzwang setzen sollen. Wer einmal in ihrem Gedankenspiel gefangen ist, findet so schnell nicht wieder heraus. Die richtigen Fragen zu stellen kann hier hilfreich sein. Machen Sie sich stets bewusst: Die Polizei wird Sie nicht anrufen, um ihr Geld und ihre Wertgegenstände "sicher aufzubewahren". Stellen Sie Rückfragen! Diese können oft nicht beantwortet werden. Sobald Ihnen ein Anruf seltsam vorkommt, legen Sie auf und rufen den angeblichen Anrufer, sei es eine Polizeidienststelle, ihr Verwandter oder Bekannter, selbst zurück. Suchen Sie die Nummer dazu auch selbst heraus. Im akuten Notfall wählen Sie die 110! Weitere Infos finden Sie auch im Netz unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

