Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer

Jüchen (ots)

Am Freitag, 21.04.23, kam es am späten Nachmittag auf der "Schaaner Kreuzung" zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem Transporter und einem Krad. Gegen 17:40 Uhr befuhr ein 55-Jähriger aus Eschweiler mit seinem Renault Transporter die Kreisstraße 19 aus Richtung Hochneukirch kommend in Richtung B59. Der 21-jährige Neusser befuhr zu dieser Zeit die B59 aus Richtung Mönchengladbach kommend in Fahrtrichtung Jüchen, wobei er sich auf der Vorfahrtstraße befand. Ersten Ermittlungen nach übersah der Fahrer des Transporters den von links kommenden Motorradfahrer, der einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 21-Jährige lebensgefährliche Verletzungen und musste nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Unfallaufnahme-Team aus Düsseldorf hinzugezogen; die "Schaaner Kreuzung" musste für mehrere Stunden gesperrt werden, der Verkehr wurde abgeleitet. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02131-3000 in Verbindung zu setzen.(Th.)

