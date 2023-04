Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Die Polizei sucht den Eigentümer

Neuss (ots)

Die Polizeibeamten der Polizei im Rhein-Kreis Neuss erhielten am Mittwoch (19.04.) einen Hinweis, dass an der Straße "Allmende" in Neuss ein Fahrrad gefunden wurde. Gegen 18:00 Uhr fiel den Kindern des Mitteilers auf, dass am Zaun ein Fahrrad unverschlossen abgestellt wurde.

Es befindet sich nun als Fundfahrrad bei der Polizei.

Wer erkennt sein Eigentum oder kann einen Hinweis auf den rechtmäßigen Besitzer beziehungsweise die Besitzerin geben? Eventuell wurde der Verlust auch noch nicht bemerkt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21 unter 02131 300-0.

