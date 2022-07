Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Falsche Dokumente am FKB

Rheinmünster (ots)

Im Rahmen einer lagebildabhängigen Kontrolle wurden gestern am Flughafen Karlsruhe Baden-Baden zwei gefälschte Dokumente sichergestellt. Ein 24-jähriger Marokkaner kam mit einem Flug aus Barcelona an und wies sich bei der Kontrolle mit einem deutschen Reisepass aus. Dieser Reisepass stellte sich als Fälschung heraus. Bei der zollrechtlichen Kontrolle wurde im Anschluss auch noch ein gefälschter deutscher Personalausweis in dessen Reisekoffer gefunden. In der polizeilichen Vernehmung gab er an, beide Dokumente in Marokko erhalten zu haben. Es wurde umgehend ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach den Maßnahmen wurde der 24-Jährige zur Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge in Karlsruhe weitergeleitet.

