Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ermittlungskommission klärt Vielzahl von Straftaten - Einladung zum Pressetermin

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Kripobeamte im Rhein-Kreis Neuss konnten nach umfangreichen Ermittlungen und wochenlanger Arbeit mehr als 80 schwere Straftaten aufklären und 20 gestohlene Fahrzeuge sicherstellen.

Die Serie von Straftaten hatte an Weihnachten 2022 mit einem Einbruch in das Jüchener Rathaus, bei dem auch der Dienstwagen und die Amtskette des Bürgermeisters gestohlen wurden, begonnen. In den darauffolgenden Tagen richtete die Polizei eine Ermittlungskommission ein.

Eine Bande hatte bei weiteren Einbrüchen in Wohnungen und Geschäftsräume über 30 Fahrzeuge im Gesamtwert von weit über einer Million Euro erbeutet. Etliche dieser Fahrzeuge, darunter ein Audi RS 6 im Wert von rund 140.000 Euro, hatten die Täter in Brand gesetzt.

Die Tatorte befinden sich unter anderem in Jüchen, Grevenbroich, Neuss, Düsseldorf, Köln, Mönchengladbach, Solingen, Bergheim, Erkelenz, Alsdorf, Niederzier, Hückeswagen und Kürten.

Die Mitglieder der Bande leben fast ausnahmslos in Grevenbroich.

Der Dienstwagen des Jüchener Bürgermeisters wurde im Januar 2023 ausgebrannt in Mönchengladbach aufgefunden. Seine Amtskette blieb bis heute verschwunden.

Landrat und Leiter der Kreispolizeibehörde Hans-Jürgen Petrauschke und die Ermittler berichten am Montag (24.04.), 15:00 Uhr, im Rahmen eines Pressegesprächs über ihren Ermittlungserfolg. Der Termin findet in den Räumlichkeiten der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, Jülicher Landstraße 178, 41464 Neuss, statt.

Die Einladung richtet sich ausschließlich an Pressevertreterinnen und Pressevertreter. Um eine Anmeldung wird aus organisatorischen Gründen bis Montag (24.04.), 12:00 Uhr, bevorzugt per Mail an pressestelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de oder per Telefon an 02131 300-14000, gebeten.

