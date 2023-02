Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Unfall im Parkhaus - Beifahrerin bei missglücktem Fahrmanöver verletzt

Ibbenbüren (ots)

Am Sonntag (05.02.2023) ist es gegen 00.10 Uhr im Marktkauf-Parkhaus an der Hansastraße 1 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind dem Unfall gefährliche Fahrmanöver eines 20-jährigen Mannes aus Hopsten vorausgegangen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge drehte der Fahranfänger in Begleitung einer 20-jährigen Frau aus Ostercappeln mit seinem weißen Kia Rio zunächst mehrfach Runden im Parkhaus. Anschließend fuhr er über eine Zufahrtsrampe vom oberen Parkdeck auf die darunter liegende Parkebene. Hierbei war nicht nur seine Geschwindigkeit unangemessen, er fuhr auch entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, da es sich bei der Zufahrtsrampe um eine Einbahnstraße handelt. In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und das Auto kollidierte mit einem Betonpfeiler. Der Fahrer selbst blieb unverletzt, seine Beifahrerin wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden am Pkw und am Betonpfeiler wird auf 18.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat den Führerschein und das Auto des 20-Jährigen sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Die Polizei warnt ausdrücklich vor derartig gefährlichen und riskanten Fahrmanövern. Rasen und Posen haben keinen Platz im öffentlichen Straßenverkehr. Vielfach werden nicht nur die Insassen des eigenen Fahrzeugs, sondern auch unbeteiligte Dritte im erheblichen Maße gefährdet, verletzt oder im schlimmsten Fall sogar getötet.

