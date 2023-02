Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Fahrzeug überschlägt sich

Rheine (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntag (05.02.23) musste die Surenburgstraße im Unfallbereich teilweise gesperrt werden. Ein 19-jähriger Rheinenser fuhr gegen 20.10 Uhr mit einem Ford auf der Surenburgstraße in Richtung Hörstel. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einigen Bäumen am Straßenrand. Danach überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Der Fahrer sowie sein 18-jähriger Beifahrer, ebenfalls Rheinenser, wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Bei den Ermittlungen der Polizei stellte sich heraus, dass der 19-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der Sachschaden liegt bei geschätzt etwa 12.000 Euro. Bis gegen 22.00 Uhr war die Surenburgstraße teilweise gesperrt.

