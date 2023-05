Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeug entwendet

Niederbösa (ots)

Am Dienstagmorgen wurde in Niederbösa auf einer Baustelle in der Dorfstraße das Fehlen verschiedener Werkzeuge und Maschinen bemerkt. Diese wurden aus einem aufgebrochenen Container entwendet. Die Polizei hat am Tatort umfangreich Spuren gesichert und eine Anzeige wegen dem Vorliegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 7000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell