Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/ Lkr Rottweil) Unfall auf der Rottweiler Straße- zwei verletzte Autofahrerinnen (15.07.2023)

Oberndorf am Neckar (ots)

Zwei verletzte Autofahrerinnen und Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls am Samstag, gegen 9.30 Uhr, auf der Rottweiler Straße. Eine 59-jährige Renault Captur-Fahrerin fuhr von einem Tankstellengelände auf die Rottweiler Straße ein und stieß mit einem Opel einer 24-Jährigen zusammen, die auf der Rottweiler Straße in Richtung Altoberndorf unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Opel nach rechts und kollidierte noch mit der gegenüberliegenden Leitplanke. Beide Autofahrerinnen verletzten sich bei dem Unfall leicht. Um die demolierten wagen kümmerten sich Abschleppdienste. Die Polizei schätzt den am Opel entstandenen Sachschaden auf eine Höhe etwa 8.000 Euro und am Renault auf rund 4.000 Euro.

