POL-KA: (KA)Dettenheim - Frontalzusammenstoß nach missglücktem Überholversuch

Karlsruhe (ots) - Nach einem Frontalzusammenstoß auf der B3 zwischen Durlach und Grötzingen mussten beide beteiligten Fahrzeugführer am Donnerstagmorgen mit schwereren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert werden. Gegen 05.20 Uhr geriet der 22-jährige, alkoholbeeinflusste Führer eines Pkw auf der Pfinzbrücke in den Gegenverkehr und kollidierte dort fast frontal mit einem entgegenkommenden Klein-Lkw, der von ...

