HZA-OS: Drogenkurier auf Fahrrad gestoppt; Osnabrücker Zoll stellt nach missglücktem Fluchtversuch Heroin sicher

Osnabrück (ots)

18 Gramm Heroin und 160 Gramm Streckmittel entdeckten Osnabrücker Zöllner am Abend des 12. Juni 2023 bei der Kontrolle eines Fahrradfahrers.

Die Ermittler richteten eine kleine Kontrollstelle an der Fahrradstraße am Nordhorn-Almelo-Kanal ein. Dort fiel ihnen ein aus den Niederlanden eingereister Radfahrer auf, der jedoch das Anhaltezeichen der Beamten ignorierte. Erst nachdem er lautstark per Zuruf von den Zöllnern zum Anhalten aufgefordert wurde, verringerte der Radfahrer seine Geschwindigkeit und kam circa 100 Meter hinter der Kontrollstelle zum Stehen. Der Radfahrer stieg vom Fahrrad ab und rannte direkt auf einen Zaun einer dort ansässigen Firma zu und warf eine durchsichtige Tüte über den Zaun. Die Ermittler fanden beim Öffnen dieser Tüte 18 Gramm Heroin und 160 Gramm Steckmittel.

Die Drogen wurden sichergestellt.

Gegen den Reisenden wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen - Dienstsitz Nordhorn - übernommen.

