Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Störer landet in Gewahrsam

Mehrere Anrufer meldeten am späten Freitagabend im Bereich vom Marienplatz eine Person, die lauthals herumschrie und aggressiv sei. Die Beamten konnten einen alkoholisierten 33-jährigen Mann antreffen, der ihnen bereits bekannt war, da er bereits kurz zuvor in gleicher Art und Weise aufgefallen war. Da er den vorherigen Anweisungen und dem erteilten Platzverweis nicht nachgekommen war, wurde er in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Zelle beim Polizeirevier verbringen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell