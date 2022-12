POL-AC: Unbekannte sprengen Kondomautomat

Aachen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat gestern Abend (29.11.2022) versucht, einen Kiosk in der Brabantstraße zu überfallen. Der Mann betrat gegen 21.40 Uhr das Geschäft und bedrohte den Inhaber mit einem Messer, um ihn zur Übergabe des Bargeldes zu zwingen. Dem Geschädigten gelang es, den Täter in die Flucht zu schlagen. Verletzt wurde niemand. Der Unbekannte flüchtete anschließend in Richtung Luisenstraße. Er wird beschrieben als männlich, etwa 1,70 m ...

