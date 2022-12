Polizei Aachen

POL-AC: Busunfall in Eschweiler - Sieben Menschen werden verletzt

Eschweiler (ots)

Bei einem Unfall am Bushof sind gestern Nachmittag (30.11.2022) mehrere Menschen verletzt worden, darunter auch ein Kind. Der Unfall passierte gegen 15 Uhr.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 33-jährige Busfahrer aus Aachen mit seinem Fahrzeug auf der Indestraße Richtung Dürener Straße unterwegs, als er auf einen Wagen auffuhr, weil dieser wegen eines anderen Busses plötzlich bremsen musste.

Durch die Kollision wurden insgesamt sieben Menschen leicht verletzt (sechs in dem Bus und die Beifahrerin in dem Auto). Sechs Menschen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, darunter auch ein 2-jähriges Kind aus Aachen. (sk)

