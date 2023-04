Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Ludwigshafen-Oppau (ots)

Am Sonntag (09.04.2023), gegen 23:00 Uhr, fuhr ein 21-Jähriger Autofahrer in der Rheinuferstraße auf den vor ihm fahrenden Pkw auf. Der 24-Jährige Fahrer und die 22-jährige Beifahrerin des vorausfahrenden Fahrzeugs erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000,- Euro. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeikräfte, dass der Unfallverursacher stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille. Ihm wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet. Gegen den Verursacher kann eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

