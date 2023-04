Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schwerer Raub zum Nachteil eines 17 Jährigen

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagabend, den 08.04.2023 gegen 23:00 Uhr, wurde ein 17-jähriger Heranwachsender auf einem Fußweg zwischen dem Parkplatz der Jägerstraße und der Bgm.-Grünzweig-Straße, von zwei Personen überfallen. Dabei wurde der Geschädigte von hinten gewaltsam festgehalten, während eine zweite Person das Mobiltelefon sowie die Geldbörse des 17 Jährigen an sich nahm. Im Anschluss wurde ihm durch einen der beiden Männer Pfefferspray in das Gesicht gesprüht.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: männlich, ca. 1,70 Meter, normale Statur, dunkle Kleidung.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können, sich unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail (piludwigshafen2@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell