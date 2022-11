Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

1.

Verkehrsunfall / 6500,- Euro Schaden

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 6500,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag, dem 19.11.2022, gegen 14.05 Uhr in Großenlüder, Bergstraße Ecke Straße Am Habersberg.

Ein 59-jähriger Mann aus Homberg-Ohm befuhr mit seinem PKW, einem Renault Megane, die Bergstraße aus Fahrtrichtung Bahnhofstraße kommend in Fahrtrichtung der Straße An der Röde.

In Höhe der Straße am Habersberg beachtete der 59-Jährige nicht die geltende Verkehrsregelung "Rechts vor Links". In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß mit dem zu diesem Zeitpunkt dort fahrenden PKW, BMW 325 i.

Glücklicherweise wurden weder der 59-jährige Unfallverursacher, noch der Fahrer des BMW, ein 29-jähriger Mann aus Großenlüder, verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von 6500,- Euro.

2.

Verkehrsunfallflucht / Zeugen gesucht

Ein 40-jähriger Mann aus Petersberg parkte in der Zeit von Freitag, dem 18.11.22, 07.00 Uhr bis Samstag, dem 19.11.22, 12.00 Uhr, seinen PKW, einen grauen Mercedes Benz, ordnungsgemäß in Petersberg in der Straße Kreuzgrundweg in Höhe Hausnr. 14. Dazu benutzte er eine Parkbucht die sich entlang der dortigen Fahrbahn befindet.

Als der 40-Jährige seinen PKW wieder benutzen wollte, musste er jedoch feststellen, dass dieser frische Beschädigungen im Bereich der hinteren rechten Fahrzeugseite aufwies.

Der oder die unbekannte Verursacher / Verursacherin entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle.

An dem Mercedes Benz entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000.- Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen die Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Fulda unter der Telefonnummer, 0661-105-0, zu melden.

