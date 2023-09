Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Überlingen

Im Mantelhafen in Überlingen kam es am 01.09.2023 gegen 09:35 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Fahrgastschiff und zwei stillliegenden Booten. Dabei wurde ein Polizeiboot sowie ein weiteres Fahrgastschiff beschädigt. Aufgrund eines technischen Defektes war es dem Schiffsführer, welcher mit seinem Fahrgastschiff aus dem Mantelhafen auslaufen wollte, nicht mehr möglich Einfluss auf das Getriebe zu nehmen. Das Fahrgastschiff kollidierte zunächst mit einem am Liegeplatz festgemachten Fahrgastschiff sowie anschließend mit einem stillliegendem Polizeiboot. Durch den Aufprall verletzte sich ein Matrose des verursachenden Fahrgastschiffes leicht. Es entstand ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell