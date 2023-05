Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230508 - 0524 Frankfurt-Heddernheim: Hakenkreuze an Autos

Frankfurt (ots)

(lo) In der Zeit von Freitag, 05. Mai 2023 bis Sonntag, 07. Mai 2023, kam es in der Oberfeldstraße, in einer dortigen Tiefgarage, zu zwei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Unbekannte Täter ritzten auf die Beifahrerseite eines VW-Polo und auf die Motorhaube eines Mini jeweils ein Hakenkreuz. Ob es sich um ein und denselben Täter handelt, ist Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen.

