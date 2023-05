POL-F: 230508 - 0522 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Raubstraftat

Frankfurt (ots) - (lo) Ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Samstagmorgen (06.Mai 2023) auf der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Köln. Drei Unfallbeteiligte verletzten sich leicht. Vier weitere Unfallbeteiligte blieben unverletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 27-jährige Fahrer eines Seat Leon gegen 06.40 Uhr den mittleren von drei Fahrstreifen der Bundesautobahn 3 in ...

mehr