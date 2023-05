Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Opfer von nächtlichem Sexualdelikt läuft hilfesuchend auf Zivilwagen zu: Polizisten nehmen Täter auf frischer Tat fest

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Sprichwörtlich "zur richtigen Zeit am richtigen Ort" war in der vergangenen Nacht am Kasseler Friedrichsplatz eine Zivilstreife des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo unterwegs: Die Zivilpolizisten hatten dort gegen 3:30 Uhr auf einer allgemeinen Streifenfahrt zwei Personen gesehen, die auf den ersten Blick wie ein Paar wirkten. Beim genauen Hinsehen erkannten die Beamten allerdings, dass der Mann die Frau augenscheinlich festhielt. Als sich der Zivilwagen näherte, konnte sich die 20-Jährige aus Kassel losreißen und lief hilfesuchend auf das Fahrzeug zu. Nachdem sich die Zivilpolizisten als solche zu erkennen gegeben hatten, offenbarte ihnen die weinende junge Frau, dass sie zuvor auf ihrem Nachhauseweg am Friedrichsplatz von dem Täter angegriffen worden war. Dieser habe sie festgehalten und in Richtung der Grünanlage gezogen, wo er sie unsittlich berührte und sie küsste. Die 20-Jährige setzte sich dagegen nach Leibeskräften zur Wehr, konnte sich aber erst befreien, als der Täter wegen des sich nähernden Fahrzeugs seinen Griff lockerte. Den in Guxhagen wohnenden 19-Jährigen nahmen die Kriminalbeamten an Ort und Stelle fest und brachten ihn für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Revier. Er muss sich nun wegen des Sexualdelikts verantworten. Das Opfer blieb glücklicherweise unverletzt und zeigte sich sehr erleichtert. Die weiteren Ermittlungen gegen den 19-Jährigen werden beim Kommissariat 12 der Kasseler Kripo geführt.

