Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dettighofen

Berwangen: Person von Pkw angefahren

Freiburg (ots)

Am Sonntag, den 16.07.2023 kam es gegen 01:40 Uhr in Berwangen zu einem außergewöhnlichen Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Festbesucher hatte sich nach dem Besuch einer Veranstaltung unter einem Pkw mit sehr viel Bodenfreiheit zum Schlafen gelegt. Als der 66-jährige Fahrer des Fahrzeugs mit seinen Mitfahrerinnen wegfahren wollte, bemerkte er die unter dem Fahrzeug schlafende Person nicht. Als er schließlich wegfuhr wurde der 23-jährige am Kopf verletzt. Die Fahrzeuginsassen bemerkten den Unfall und verständigten sofort den Rettungsdienst. Der junge Mann wurde nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle in eine Klinik eingeliefert.

