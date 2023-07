POL-DU: Beeckerwerth: Vorfahrt missachtet - Unfall auf Kreuzung

Duisburg (ots) - Ein unbekannter Audi-Fahrer hat am Samstagnachmittag (8. Juli, 14:35 Uhr) ein Trümmerfeld im Bereich Derfflingerstraße/Krautstraße hinterlassen. Ein 48-Jähriger wurde dabei leicht verletzt. Zeugen berichteten der Polizei, dass der Mann, der in einem Carsharing-Wagen unterwegs war, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in die Kreuzung gefahren ...

