Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Polizei sucht Zeugen nach Überfall im Graffiti-Tunnel

Duisburg (ots)

Zwei männliche Jugendliche sollen in der Nacht zu Sonntag (9. Juli, gegen 1:30 Uhr) eine 59-Jährige im Graffiti-Tunnel in der Nähe der Vohwinkelstraße überfallen und ausgeraubt haben. Die beiden Unbekannten hatten es auf die Bauchtasche der Duisburgerin abgesehen. Sie sollen sich der Frau von hinten genähert, sie zu Boden gestoßen und anschließend ausgeraubt haben. Mit Geld, einem Handy, dem Ausweis und einer Kette als Beute flüchteten sie. Ein Rettungswagen brachte die 59-Jährige leicht verletzt in ein Krankenhaus. Laut Zeugenaussagen sollen die beiden Räuber etwa 16 bis 17 Jahre alt und circa 1,60 Meter groß gewesen sein. Beide sollen ein helles Shirt und dazu eine hellblaue Jeans getragen haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell