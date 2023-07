Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unfall zwischen Fußgänger und Radfahrerin am Europaplatz - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 17.07.2023, gg. 09.05 Uhr, kam es beim Verlassen einer Straßenbahn der Linie 4, Richtung Messe, am Europaplatz zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einer Radfahrerin. Dabei habe die Frau den Mann auf dem Gehweg angefahren, so dass beide zu Fall kamen. Ohne sich um die Regulierung des Unfalls zu kümmern, sei die Frau auf ihr Fahrrad gestiegen und weiter Richtung Innenstadt gefahren.

Durch den Unfall wurde der Mann leicht verletzt.

Die Radfahrerin wurde wie folgt beschrieben: - ca. 25-30 Jahre alt

- schlanke Figur, ca. 1,75 m groß

- schwarze Haare, waren hinten zusammengebunden

- dunkel gekleidet

- trug einen gelben Helm

- trug Kopfhörer

- schwarzes Fahrrad

Die ermittelnde Verkehrspolizei bittet Zeugen sich unter Tel: 0761-882-3100, zu melden.

sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell