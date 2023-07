Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Dreister Diebstahl von Geldbörse

Freiburg (ots)

Eine 78-jährige Frau wurde am Freitag, 14.07.2023, gegen 13.15 Uhr Opfer eines sehr dreisten Diebstahls. Sie befand sich in der Robert-Bosch-Straße auf einem Parkplatz als ein unbekannter Mann ihr Hilfe beim Schieben ihres Einkaufswagens zu ihrem Pkw anbot. Als die 78-Jährige ihren Pkw-Schlüssel aus ihrer Handtasche holte, bemerkte sie den Diebstahl ihrer Geldbörse. Die Handtasche hing zuvor am Einkaufswagen. In der Geldbörse befanden sich Identitätsdokumente, Bankkarten und Bargeld.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell