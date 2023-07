Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu Lörrach: Zwei Motorroller in einer Nacht entwendet - beide Motorroller wieder aufgefunden

Freiburg (ots)

Der in der Carl-Maria-von Weber-Straße entwendete Motorroller der Marke Explorer Speed konnte am Samstag, 15.07.2023, gegen 03.30 Uhr, auf dem Abenteuerspielplatz in der Konrad-Adenauer-Straße wieder aufgefunden werden. Der von dem Zweiradparkplatz der Realschule entwendete Motorroller konnte am Sonntag, 16.07.2023, gegen 10.20 Uhr, in der Baumgartnerstraße, auf dem Schulhof eines Gymnasiums, gefunden werden. Beide Motorroller wurden beschädigt, da man versuchte diese kurzzuschließen, was wohl misslang. Die Höhe des Sachschadens ist hier nicht bekannt.

Ursprungsmeldung:

In der Nacht von Mittwoch, 12.07.2023, auf Donnerstag, 13.07.2023, wurden im Stadtgebiet von Lörrach zwei Motorroller entwendet. Ein abgeschlossener, schwarzer Motorroller, unbekannter Marke, stand in der Koechlinstraße auf dem Zweiradparkplatz der Realschule. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 1.450 Euro. Der andere schwarze Roller der Marke Explorer Speed stand abgeschlossen neben einem Hauseingang in der Carl-Maria-von-Weber-Straße. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 800 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell