Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Pkw-Aufbruch in Kleinkems

Freiburg (ots)

Als am Sonntag, 16.07.2023, gegen 14.00 Uhr, der Fahrer eines grauen Hondas an seinen Pkw zurückkehrte bemerkte er eine eingeschlagene Fahrzeugscheibe. Aus dem Pkw wurde eine Herrenhandtasche entwendet, welche unter dem Beifahrersitz lag. In der Herrenhandtasche befand sich unter anderem eine Geldbörse in welcher sich Identitätsdokumente, Bankkarten und mehrere Hundert Euro Bargeld befanden. Der Pkw stand in Kleinkems auf dem Rheinuferweg neben der Autobahn A 5.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell